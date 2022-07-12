Песков назвал укрепление рубля предметом особого внимания правительства и ЦБ России

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что укрепление рубля является предметом особого внимания правительства и Банка России.

«Скажем так, излишнее усиление рубля — это предмет для особого внимания, тема для особого внимания правительства, нашего мегарегулятора. Этот вопрос действительно высоко стоит в повестке дня», — сказал Песков.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников отметил, что укрепляющийся рубль стал вызовом для российской экономики.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию на валютном рынке.