Песков назвал укрепление рубля предметом особого внимания правительства и ЦБ России

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что укрепление рубля является предметом особого внимания правительства и Банка России.
Песков назвал укрепление рубля предметом особого внимания правительства и ЦБ России
  • РИА Новости

«Скажем так, излишнее усиление рубля — это предмет для особого внимания, тема для особого внимания правительства, нашего мегарегулятора. Этот вопрос действительно высоко стоит в повестке дня», — сказал Песков.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников отметил, что укрепляющийся рубль стал вызовом для российской экономики.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

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