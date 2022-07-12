Минфин России проведёт оценку необоснованных расходов госкомпаний

Министерство финансов России оценит необоснованные расходы крупнейших государственных компаний.

«Минфин России разработал методические рекомендации проведения оценки уровня операционных расходов компаний с государственным участием и подготовил мониторинг их исполнения», — сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что мониторинг направлен на выявление необоснованных расходов крупнейших госкомпаний, осуществляющих свою деятельность в том числе с привлечением средств федерального бюджета.

К таким расходам относится в том числе аренда дополнительных помещений и люксового автопарка.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что новое антимонопольное регулирование цифровых рынков заработает с марта 2023 года.