Силуанов заявил, что Россия не планирует переходить на бартер при внешних расчётах

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Россия не планирует переходить на бартер при внешней торговле, но если компании выразят желание в проведении таких операций, Минфин препятствовать не будет, сообщил глава министерства Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости».

«Мы не планируем переходить на бартер, но, если наши компании будут договариваться о товарообменных операциях через учёт в национальной валюте, мы не будем этому препятствовать», — цитирует его ТАСС.

Силуанов подчеркнул, что Минфин в первую очередь планирует максимально переводить расчёты во внешней торговле на рубли.

Он отметил абсурдность ситуации, когда Россия поставляет газ, получает валюту, а её замораживают.

«Зачем нам это надо? Очевидно, что расчёты в евро или в долларах для нас неприемлемы. Остаются рубли или валюта, которой мы доверяем, либо импорт, который для нас интересен», — заключил он.

Ранее Силуанов констатировал, что Европа и США создают искусственные преграды для России по обслуживанию её госдолга, чтобы повесить ярлык «дефолт». 

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