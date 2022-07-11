Болсонару: российское дизельное топливо могут поставить в Бразилию в течение 60 дней

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Бразилия может начать получать дизельное топливо из России в течение 60 дней. Об этом заявил бразильский президент Жаир Болсонару.
Болсонару: российское дизельное топливо могут поставить в Бразилию в течение 60 дней
  • AP

«Решено, что в течение 60 дней российское дизельное топливо может начать сюда поступать. Уже существует такая возможность», — заявил Болсонару, его слова приводит портал G1.

Он отметил, что Москва продолжает вести дела со всем миром.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российским властям и нефтегазовым компаниям нужно работать на перспективу и запланировать расширение экспортной инфраструктуры для поставок нефти и газа в страны Африки, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. 

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