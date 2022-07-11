Вице-премьер Испании прокомментировала увеличение импорта газа из России

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Испанский вице-премьер, министр экологического перехода и демографического вызова королевства Тереса Рибера прокомментировала увеличение импорта газа из России.
Вице-премьер Испании прокомментировала увеличение импорта газа из России
  • AFP

«Это, вероятно, соответствует предыдущим коммерческим соглашениям и ранее согласованным срокам доставки, учитывая, что это сугубо коммерческие операции», — цитирует её ТАСС.

Вместе с этим Рибера отметила, что предприятиям «рекомендуется искать альтернативные каналы и сокращать этот импорт» российского газа.

Ранее СМИ сообщали, что Россия поднялась на второе место по объёмам поставок газа в Испанию, обогнав Алжир, обычно являвшийся традиционным экспортёром для Мадрида. 

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