Вице-премьер Испании прокомментировала увеличение импорта газа из России

Испанский вице-премьер, министр экологического перехода и демографического вызова королевства Тереса Рибера прокомментировала увеличение импорта газа из России.

«Это, вероятно, соответствует предыдущим коммерческим соглашениям и ранее согласованным срокам доставки, учитывая, что это сугубо коммерческие операции», — цитирует её ТАСС.

Вместе с этим Рибера отметила, что предприятиям «рекомендуется искать альтернативные каналы и сокращать этот импорт» российского газа.

Ранее СМИ сообщали, что Россия поднялась на второе место по объёмам поставок газа в Испанию, обогнав Алжир, обычно являвшийся традиционным экспортёром для Мадрида.