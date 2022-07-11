Аналитик Антонов прокомментировал динамику цен на газ

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что снижение цен на газ могло быть вызвано решением Канады вернуть турбину Siemens в Европу.

«Так как неизвестны сроки доставки и установки турбины, цена на газ продолжит торговаться на максимальных отметках», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

Как считает эксперт, в настоящее время ценообразование на стратегические рыночные активы подвержено геополитическим событиям, а логика биржевых торгов не всегда срабатывает.

Германский концерн Siemens намерен как можно скорее доставить турбину для газопровода «Северный поток» из Канады к месту эксплуатации.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с запасами газа в Европе.