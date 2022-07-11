Аналитик Антонов прокомментировал динамику цен на газ

Короткая ссылка
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что снижение цен на газ могло быть вызвано решением Канады вернуть турбину Siemens в Европу.
Аналитик Антонов прокомментировал динамику цен на газ
  • Gettyimages.ru

«Так как неизвестны сроки доставки и установки турбины, цена на газ продолжит торговаться на максимальных отметках», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

Как считает эксперт, в настоящее время ценообразование на стратегические рыночные активы подвержено геополитическим событиям, а логика биржевых торгов не всегда срабатывает.

Германский концерн Siemens намерен как можно скорее доставить турбину для газопровода «Северный поток» из Канады к месту эксплуатации.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с запасами газа в Европе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить