Аналитик Антонов прокомментировал динамику цен на газ
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«Так как неизвестны сроки доставки и установки турбины, цена на газ продолжит торговаться на максимальных отметках», — сказал он в беседе с газетой «Известия».
Как считает эксперт, в настоящее время ценообразование на стратегические рыночные активы подвержено геополитическим событиям, а логика биржевых торгов не всегда срабатывает.
Германский концерн Siemens намерен как можно скорее доставить турбину для газопровода «Северный поток» из Канады к месту эксплуатации.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с запасами газа в Европе.