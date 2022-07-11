Оператор сообщил о готовности российского аналога SWIFT к тестированию в банках
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Платформы НТИ».
«Пилотная версия децентрализованной системы обмена межбанковскими финансовыми сообщениями готова к тестированию и может быть использована в банках. Проект разработан Центром компетенций НТИ «Технологии распределённых реестров СПбГУ», — говорится в сообщении.
Итоги нагрузочных тестирований демонстрируют, что система показывает очень высокие результаты. Создать ограничения или отключить какую-либо страну или банк от системы невозможно, так как у каждого пользователя есть одинаковые права и возможности.
Ранее сообщалось, что Тинькофф Банк до 1 октября прекратит проводить исходящие SWIFT-переводы в валюте, в том числе в долларах.