Оператор сообщил о готовности российского аналога SWIFT к тестированию в банках

Пилотная версия российского аналога SWIFT на блокчейне готова к тестированию и может быть использована в банках.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Платформы НТИ».

«Пилотная версия децентрализованной системы обмена межбанковскими финансовыми сообщениями готова к тестированию и может быть использована в банках. Проект разработан Центром компетенций НТИ «Технологии распределённых реестров СПбГУ», — говорится в сообщении.

Итоги нагрузочных тестирований демонстрируют, что система показывает очень высокие результаты. Создать ограничения или отключить какую-либо страну или банк от системы невозможно, так как у каждого пользователя есть одинаковые права и возможности.

Ранее сообщалось, что Тинькофф Банк до 1 октября прекратит проводить исходящие SWIFT-переводы в валюте, в том числе в долларах.