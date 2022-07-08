Специалист по энергетике Белогорьев высказался о планах Запада ввести потолок цен на нефть

Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев высказался о планах Запада ввести потолок цен на нефть из России.

«Попытки введения «потолка цен» возможны, у США имеется инструмент давления на азиатские страны с помощью угроз вторичных санкций к потребителям российской нефти, страховым компаниям и перевозчикам», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, Россия — второй экспортёр в мире после Саудовской Аравии. Как отметил эксперт, заменить российскую нефть в ближайшие годы просто нечем.

«Задача США нетривиальна: они хотят сохранить объёмы российского экспорта и снизить доходы Москвы. Скорее всего, всё это Вашингтону не удастся из-за сопротивления азиатских потребителей», — считает Белогорьев.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков назвал очередным элементом психологической войны планы Запада ввести потолок цен на нефть из России.

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований, кандидат исторических наук Антон Бредихин в беседе с ФАН прокомментировал возможные ограничения импорта российской нефти.