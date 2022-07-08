Специалист по энергетике Белогорьев высказался о планах Запада ввести потолок цен на нефть

Короткая ссылка
Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев высказался о планах Запада ввести потолок цен на нефть из России.
Специалист по энергетике Белогорьев высказался о планах Запада ввести потолок цен на нефть
  • © AP Photo / Bela Szandelszky

«Попытки введения «потолка цен» возможны, у США имеется инструмент давления на азиатские страны с помощью угроз вторичных санкций к потребителям российской нефти, страховым компаниям и перевозчикам», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, Россия — второй экспортёр в мире после Саудовской Аравии. Как отметил эксперт, заменить российскую нефть в ближайшие годы просто нечем.

«Задача США нетривиальна: они хотят сохранить объёмы российского экспорта и снизить доходы Москвы. Скорее всего, всё это Вашингтону не удастся из-за сопротивления азиатских потребителей», — считает Белогорьев.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков назвал очередным элементом психологической войны планы Запада ввести потолок цен на нефть из России.

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований, кандидат исторических наук Антон Бредихин в беседе с ФАН прокомментировал возможные ограничения импорта российской нефти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить