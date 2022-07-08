Росстат сообщил о замедлении годовой инфляции в России до 15,9% в июне

Инфляция в России в июне замедлилась в годовом выражении до 15,9% по сравнению с данными мая (17,1%). Об этом сообщил Росстат.

«В июне 2022 года по сравнению с маем 2022 года индекс потребительских цен составил 99,65%, по сравнению с декабрём 2021 года — 111,41%», — говорится в заявлении.

В службе отметили, что годовая инфляция в России в июне 2022 года составила 15,9% против 17,1% в мае.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что в России удалось взять под контроль инфляцию.