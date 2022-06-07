Путин: в России удалось взять под контроль инфляцию

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Президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания по экономическим вопросам, что в России удалось взять под контроль инфляцию.
Путин: в России удалось взять под контроль инфляцию
  • РИА Новости

«Удалось взять под контроль инфляцию. В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4%», — сказал президент.

При этом начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился, добавил Путин.

«Сейчас инфляция находится на нулевой отметке», — сказал он.

При этом глава государства отметил, что здесь есть как определённые плюсы, так и «засада». По его словам, необходимо самым внимательным образом анализировать ситуацию и принимать своевременные решения.

Ранее Путин заявил, что 2020-е годы для России станут периодом укрепления экономического суверенитета, а её экономика сохранит курс на международное сотрудничество.

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