Путин: в России удалось взять под контроль инфляцию

Президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания по экономическим вопросам, что в России удалось взять под контроль инфляцию.

«Удалось взять под контроль инфляцию. В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4%», — сказал президент.

При этом начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился, добавил Путин.

«Сейчас инфляция находится на нулевой отметке», — сказал он.

При этом глава государства отметил, что здесь есть как определённые плюсы, так и «засада». По его словам, необходимо самым внимательным образом анализировать ситуацию и принимать своевременные решения.

Ранее Путин заявил, что 2020-е годы для России станут периодом укрепления экономического суверенитета, а её экономика сохранит курс на международное сотрудничество.