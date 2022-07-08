В Подмосковье сообщили о выполнении плана по севу яровых в этом году

Минсельхозпрод Московской области сообщил, что аграрии выполнили план по севу яровых культур в регионе.

По состоянию на 1 июля засеяно 245,3 тыс. га, или 100% от плана. Это на 27,7 тыс. га больше, чем в 2021 году, сообщает «Радио 1».

«По сравнению с 2021 годом для сева кормовых культур отведено на 18,9 тыс. га больше площадей, для сева зерновых и зернобобовых — на 7,2 тыс. га», — отметил зампред правительства области Георгий Филимонов.

Наряду с этим стало известно, что на Ставрополье убрали почти 40% полей. Об этом информирует «СвоёТВ».

В восточных территориях края показатели по урожайности составляют около 28 центнеров с гектара. В Красногвардейском, Кочубеевском, Новоалександровском и Изобильненском округах аграрии собирают от 52 до 68, иногда до 90 центнеров с гектара, отметил министр сельского хозяйства Сергей Измалков.

Ранее председатель комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания Оренбургской области Сергей Бабин рассказал о перспективах экономики и промышленности региона.