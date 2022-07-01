В Оренбургской области сообщили о перспективах экономики региона

Председатель комитета по бюджету и налогам оренбургского Законодательного собрания Сергей Бабин рассказал о перспективах экономики и промышленности региона.

«Оренбургская область, по моему личному убеждению, обладает огромным потенциалом роста. И дело здесь даже не в меняющихся условиях. На территории региона в недрах находится практически вся таблица Менделеева, ведётся добыча как углеводородных ресурсов (нефть и газ), так и твёрдых рудных ресурсов», — заявил он в беседе с newizv.ru.

По его словам, есть месторождения меди и железной руды, металлов платиновой группы, активно развивается сельское хозяйство.

«Развитие промышленности и сельского хозяйства приводит к росту показателей бюджета, доходная часть которого за последние три года выросла практически в полтора раза. Естественно, это повышает возможности для развития транспортной сети, общественных пространств, системы здравоохранения и образования», — сообщил Бабин.

Он добавил, что потенциал роста огромный и для его реализации разрабатываются и реализуются проекты, получающие одобрение на федеральном уровне.

Ранее «Радио 1» сообщало, что за первые пять месяцев 2022 года промышленное производство в Московской области выросло на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.