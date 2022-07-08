«Газпром» подаёт газ через Украину в объёме 41,1 млн кубометров

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«Газпром» подаёт газ через Украину на ГИС «Суджа» в объёме 41,1 млн куб. м на 8 июля, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
«Газпром» подаёт газ через Украину в объёме 41,1 млн кубометров
  • Gettyimages.ru
  • © Fabian Plock / EyeEm

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтверждённом украинской стороной через ГИС «Суджа», — 41,1 млн куб. м на 8 июля», — цитирует РИА Новости Куприянова.

По его словам, заявка на ГИС «Сохрановка» была отклонена.

«Оператор ГТС Украины» заявил о прекращении транзита газа через «Сохрановку» с 11 мая.

Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с ценами на газ в Европе.

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