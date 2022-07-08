Экономист Верников спрогнозировал укрепление курса доллара до 75 рублей

Доллар в ближайшее время может уйти в так называемый боковой коридор и колебаться в районе отметок 55—68 рублей. Однако к концу года он может укрепиться до 75 рублей, рассказал агентству «Прайм» руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников.

Эксперт подчеркнул, что для российской экономики излишне крепкий рубль не является выгодным, поэтому власти стараются направить его курс к оптимальным отметкам.

«Поэтому в случае, если доллар приблизится к отметке 55 рублей, они активизируют словесные интервенции для ослабления рубля, а также попытаются поднять курс через покупку валют недружественных стран», — прогнозирует экономист.

По словам Верникова, постепенно возобновляется импорт из «дружественных» стран. Он отметил, что поставки из Турции достигли максимума с декабря прошлого года.

Наблюдается восстановление потребкредитования, как следствие, платежеспособный спрос будет расти, уточняет эксперт.

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