Эксперт по фондовому рынку Миронюк дал прогноз по курсу рубля

Эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк спрогнозировал курс рубля.

В беседе с Life.ru он заявил, что при прогнозировании на краткосрочную перспективу стоит рассматривать два сценария — с учётом того, что на текущей неделе власти намерены рассмотреть вопросы, связанные с курсообразованием.

Первый сценарий — подтверждение начала таргетирования курса рубля за счёт покупки валют. В таком случае рубль может устремиться в диапазон 70—80 за доллар.

Второй сценарий — отсрочка вмешательства в курсообразование. Тогда с началом июльского налогового периода рубль может достигнуть 55 за доллар.

«Запуск параллельного импорта начал значительно сказываться на спросе на валюту и на рубле начиная со второй половины мая. Но этот фактор нельзя назвать определяющим для курса рубля», — добавил Миронюк.

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