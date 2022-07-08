Аналитик Зварич высказался о последствиях колебаний на валютном рынке
Эксперт в интервью агентству «Прайм» отметил, что рост волатильности валютных курсов валют оказывает значительное влияние на компании, связанные с ВЭД, сокращая предсказуемость денежных потоков.
«Плюс к этому, резкое ослабление рубля может негативно повлиять на инфляцию через удорожание импортных товаров», — подчеркнул он.
При этом Зварич прогнозирует восстановление позиции рубля в течение месяца и обновление многолетних максимумов.
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