Аналитик Зварич высказался о последствиях колебаний на валютном рынке

Короткая ссылка
Главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич заявил, что колебания на валютном рынке сокращают возможности компаний строить планы, направленные на дальнейшее развитие и инвестиции.

Эксперт в интервью агентству «Прайм» отметил, что рост волатильности валютных курсов валют оказывает значительное влияние на компании, связанные с ВЭД, сокращая предсказуемость денежных потоков.

«Плюс к этому, резкое ослабление рубля может негативно повлиять на инфляцию через удорожание импортных товаров», — подчеркнул он.

При этом Зварич прогнозирует восстановление позиции рубля в течение месяца и обновление многолетних максимумов. 

Ранее эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк спрогнозировал курс рубля.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить