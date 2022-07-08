Аналитик Зварич высказался о последствиях колебаний на валютном рынке

Главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич заявил, что колебания на валютном рынке сокращают возможности компаний строить планы, направленные на дальнейшее развитие и инвестиции.

Эксперт в интервью агентству «Прайм» отметил, что рост волатильности валютных курсов валют оказывает значительное влияние на компании, связанные с ВЭД, сокращая предсказуемость денежных потоков.

«Плюс к этому, резкое ослабление рубля может негативно повлиять на инфляцию через удорожание импортных товаров», — подчеркнул он.

При этом Зварич прогнозирует восстановление позиции рубля в течение месяца и обновление многолетних максимумов.

Ранее эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк спрогнозировал курс рубля.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию на валютном рынке.