Власти России разрешили компаниям досрочно погасить валютные кредиты в зарубежных банках

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Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России разрешила компаниям досрочно погасить валютные кредиты в зарубежных банках.
Власти России разрешили компаниям досрочно погасить валютные кредиты в зарубежных банках
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении российского Минфина.

«Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России разрешила в срок до 1 сентября 2022 года заёмщикам-резидентам досрочное погашение задолженности в валюте по кредитам, выданным иностранными банками», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что соответствующее разрешение действует при условии, что заёмщик погасит не менее 20% от задолженности, включая ситуации, когда обязательства за заёмщика-резидента исполняются третьим лицом. Исключения составляют обязательства, при которых заёмщик и иностранный кредитор являются взаимозависимыми лицами.

«Выплаты по синдицированным кредитам должны проходить напрямую участникам синдиката кредиторов, являющихся российскими кредитными организациями, минуя кредитных управляющих — лиц иностранных недружественных государств», — добавили в ведомстве.

Ранее российский президент Владимир Путин разрешил правительственной комиссии вводить ограничения на зачисление резидентами России валюты на свои счета в зарубежных банках.

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