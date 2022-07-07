В Москве сообщили о росте поступлений НДФЛ в бюджет

Короткая ссылка
Поступления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в бюджет Москвы с января по май 2022 года выросли на 21,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го и составили 592,4 млрд рублей.
В Москве сообщили о росте поступлений НДФЛ в бюджет
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По словам заммэра, зарплаты и прочие доходы москвичей, несмотря ни на что, продолжают расти. В результате этого увеличиваются и поступления от налога на доходы физлиц.

Ранее «Известия» опубликовали результаты исследования, проведённого сервисом «Работа.ру», которые показали, что 60% опрошенных россиян знают, сколько зарабатывают их коллеги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить