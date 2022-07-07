В Москве сообщили о росте поступлений НДФЛ в бюджет

Поступления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в бюджет Москвы с января по май 2022 года выросли на 21,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го и составили 592,4 млрд рублей.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По словам заммэра, зарплаты и прочие доходы москвичей, несмотря ни на что, продолжают расти. В результате этого увеличиваются и поступления от налога на доходы физлиц.

Ранее «Известия» опубликовали результаты исследования, проведённого сервисом «Работа.ру», которые показали, что 60% опрошенных россиян знают, сколько зарабатывают их коллеги.