В Москве сообщили о росте поступлений НДФЛ в бюджет
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
По словам заммэра, зарплаты и прочие доходы москвичей, несмотря ни на что, продолжают расти. В результате этого увеличиваются и поступления от налога на доходы физлиц.
Ранее «Известия» опубликовали результаты исследования, проведённого сервисом «Работа.ру», которые показали, что 60% опрошенных россиян знают, сколько зарабатывают их коллеги.