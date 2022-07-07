Губернатор Подмосковья Воробьёв перечислил действующие в регионе льготы для IT-компаний
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«Например, налог на имущество — 50%, льготы по упрощённой системе налогообложения — 1% при базе на доходы и, соответственно, доходы-расходы 5%. То есть сниженные», — цитирует Воробьёва телеканал «360».
Также он добавил, что для новых IT-компаний в регионе предусмотрен специальный грант, цель которого — стимулировать появление таких предприятий и помочь им с обустройством.
Ранее ФАН сообщало, что гендиректор автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал о её работе.