Губернатор Подмосковья Воробьёв перечислил действующие в регионе льготы для IT-компаний

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв перечислил льготы для IT-компаний, которые действуют в регионе.

«Например, налог на имущество — 50%, льготы по упрощённой системе налогообложения — 1% при базе на доходы и, соответственно, доходы-расходы 5%. То есть сниженные», — цитирует Воробьёва телеканал «360».

Также он добавил, что для новых IT-компаний в регионе предусмотрен специальный грант, цель которого — стимулировать появление таких предприятий и помочь им с обустройством.

Ранее ФАН сообщало, что гендиректор автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал о её работе.