Московские предприниматели примут участие в бизнес-миссиях в дружественных странах

Столичные предприниматели примут участие в бизнес-миссиях, которые проводит Московский экспортный центр (МЭЦ) в дружественных странах. Там они смогут представить свою продукцию.

Об этом информирует НТВ.

«Встречи с потенциальными партнёрами и байерами пройдут в дружественных государствах — странах СНГ, Персидского залива и Северной Африки. Представить свои товары и услуги зарубежным заказчикам смогут IT-компании, производители пищевой продукции, косметики, электроники и электротехники, строительные и химические предприятия», — сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Ранее НСН передавала, что предприятия Москвы нарастили объёмы выпуска хлебобулочных изделий в 2022 году.