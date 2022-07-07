Московские предприниматели примут участие в бизнес-миссиях в дружественных странах

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Столичные предприниматели примут участие в бизнес-миссиях, которые проводит Московский экспортный центр (МЭЦ) в дружественных странах. Там они смогут представить свою продукцию.
Московские предприниматели примут участие в бизнес-миссиях в дружественных странах
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует НТВ.

«Встречи с потенциальными партнёрами и байерами пройдут в дружественных государствах — странах СНГ, Персидского залива и Северной Африки. Представить свои товары и услуги зарубежным заказчикам смогут IT-компании, производители пищевой продукции, косметики, электроники и электротехники, строительные и химические предприятия», — сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Ранее НСН передавала, что предприятия Москвы нарастили объёмы выпуска хлебобулочных изделий в 2022 году.

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