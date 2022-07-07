Московские предприниматели примут участие в бизнес-миссиях в дружественных странах
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Об этом информирует НТВ.
«Встречи с потенциальными партнёрами и байерами пройдут в дружественных государствах — странах СНГ, Персидского залива и Северной Африки. Представить свои товары и услуги зарубежным заказчикам смогут IT-компании, производители пищевой продукции, косметики, электроники и электротехники, строительные и химические предприятия», — сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Ранее НСН передавала, что предприятия Москвы нарастили объёмы выпуска хлебобулочных изделий в 2022 году.