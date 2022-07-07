Аналитик Тузов объяснил снижение курса рубля к иностранным валютам
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Отмечается, что с начала июля юань, доллар и евро укрепились по отношению к рублю на 20%.
Как считает Тузов, такое ослабление рубля возможно при участии государства.
Он напомнил о заявлениях, что для российской экономики нормальным курсом можно считать уровень 70—80 рублей за доллар.
«Не имея возможности активно влиять на курс доллара и евро к рублю, видимо, стали активно скупать юань, что за счёт международных кросс-курсов влияет и на курс остальных валют к рублю», — предположил он.
6 июля курс евро в начале торгов впервые с 3 июня превысил 66 рублей. При этом курс доллара поднялся выше 64 рублей.
Ранее финансовый аналитик Александр Егоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.