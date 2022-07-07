Аналитик Тузов объяснил снижение курса рубля к иностранным валютам

Короткая ссылка
Исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов объяснил снижение курса рубля по отношению к иностранным валютам, в том числе к доллару, евро и юаню. Об этом сообщило агентство «Прайм».
Аналитик Тузов объяснил снижение курса рубля к иностранным валютам
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что с начала июля юань, доллар и евро укрепились по отношению к рублю на 20%. 

Как считает Тузов, такое ослабление рубля возможно при участии государства. 

Он напомнил о заявлениях, что для российской экономики нормальным курсом можно считать уровень 70—80 рублей за доллар.

«Не имея возможности активно влиять на курс доллара и евро к рублю, видимо, стали активно скупать юань, что за счёт международных кросс-курсов влияет и на курс остальных валют к рублю», — предположил он.

6 июля курс евро в начале торгов впервые с 3 июня превысил 66 рублей. При этом курс доллара поднялся выше 64 рублей.

Ранее финансовый аналитик Александр Егоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить