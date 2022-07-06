Le Figaro: российский рубль стал самой успешной валютой в мире
- Gettyimages.ru
«Рубль стал «островком процветания в океане финансовой нестабильности» и самой успешной валютой планеты», — говорится в материале.
В статье указывается, что данные результаты являются заслугой главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной.
По мнению журналиста издания, сильный рубль даёт Москве преимущество в экономической войне России и Европы.
Ранее эксперты в США заявили, что российский рубль в этом году является одной из самых сильных валют и показывает потрясающий рост.