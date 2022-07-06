Le Figaro: российский рубль стал самой успешной валютой в мире

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Российский рубль можно считать самой успешной в мире валютой на фоне его укрепления на 45—50% по отношению к доллару, пишет издание Le Figaro.
Le Figaro: российский рубль стал самой успешной валютой в мире
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«Рубль стал «островком процветания в океане финансовой нестабильности» и самой успешной валютой планеты», — говорится в материале.

В статье указывается, что данные результаты являются заслугой главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной.

По мнению журналиста издания, сильный рубль даёт Москве преимущество в экономической войне России и Европы.

Ранее эксперты в США заявили, что российский рубль в этом году является одной из самых сильных валют и показывает потрясающий рост.

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