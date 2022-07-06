Исследование: в ЯНАО выросла потребность в сотрудниках в сфере обслуживания

В июне в ЯНАО резко выросла потребность в сотрудниках в сфере обслуживания.

«Сильнее всего выросла потребность работодателей в специалистах сферы «Туризм, гостиницы, рестораны» — в июне в ЯНАО было открыто сразу на 85% больше таких вакансий, чем в мае», — сообщает URA.RU со ссылкой на службу исследований hh.ru.

Также спрос на персонал значительно вырос в сферах «Спорт, фитнес, салоны красоты», «Искусство, развлечения, масс-медиа», «Маркетинг, реклама, PR» и в прочих направлениях.

Ранее «Известия» писали, что доля вакансий в сфере строительства в России увеличилась на 35% по сравнению с I кварталом 2022 года, при этом доля вакансий в производстве выросла на 14%, а в продажах — на 11%.