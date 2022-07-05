Решетников заявил об улучшении ситуации на потребительском рынке России

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Министр экономического развития России Максим Решетников заявил об улучшении ситуации на потребительском рынке страны.
Решетников заявил об улучшении ситуации на потребительском рынке России
  • РИА Новости

Об этом он сказал на заседании президиума правкомиссии по повышению экономики в условиях санкций.

«У нас, действительно, на потребительском рынке ситуация улучшилась, на последней неделе июня обороты контрольно-кассовой техники впервые вернулись к февральским значениям, даже чуть-чуть превысили их. Но, конечно, говорить о стабилизации пока рано», — цитирует его РИА Новости.

  • Решетников заявил об улучшении ситуации на потребительском рынке России

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что санкционная война против России не привела к резкому падению в экономике.

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