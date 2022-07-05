Число частных инвесторов на Мосбирже в июне превысило 20,4 млн

Число физических лиц с брокерскими счетами на Московской бирже в июне превысило 20,4 млн.

Об этом говорится в сообщении на торговой площадке.

«По итогам июня 2022 года число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, превысило 20,4 млн (+629,2 тыс. за июнь), ими открыто 34,2 млн счетов. В июне 2022 года сделки на фондовом рынке совершали более 1,9 млн человек», — говорится в сообщении.

Уточняется, что доля частных инвесторов в объёме торгов акциями в июне составила 74%, в объёме торгов облигациями — 25,2%, на спот-рынке валюты — 10,6%, на срочном рынке — 72%.

Независимый финансовый советник Анастасия Тарасова, глава инвестфонда Maerli Capital, в разговоре с «Известиями» рассказала, как в кризисное время сохранить средства от инфляции и приумножить их.