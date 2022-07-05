Потанин согласился начать процесс обсуждения слияния «Норникеля» и «Русала»

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Глава компании «Норникель» Владимир Потанин в интервью РБК заявил о готовности к началу обсуждения слияния с «Русалом».
Потанин согласился начать процесс обсуждения слияния «Норникеля» и «Русала»
  • РИА Новости

Он отметил, что была переосмыслена идея об объединении с «Русалом». 

«И я сегодня (4 июля) направил письмо, в котором подтвердил наше согласие на начало процесса обсуждения слияния с UC Rusal», — заявил Потанин.

В апреле сообщалось, что компания «Интеррос» приобретает 35% акций группы «Тинькофф», cделка получила согласование Центрального банка.

В марте Потанин призвал очень осторожно подходить к вопросу конфискации предприятий тех фирм, которые объявили об уходе с российского рынка.

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