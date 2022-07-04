Воробьёв: доходы в бюджет Подмосковья выросли на 15% в первом полугодии

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе совещания с правительством региона заявил, что доходы в бюджет Подмосковья за первое полугодие 2022 года выросли на 15%.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Доходы за первое полугодие у нас составили +15—14,8%. Это меньший темп, чем в прошлом году, но вместе с тем это плюс. И это радует. Объём инвестиций в первом квартале у нас вырос. Это значит, что приходят новые инвесторы, вкладывают деньги в проекты, которые впоследствии дадут обязательный экономический эффект», — заявил губернатор.

Он также отметил, что валовый региональный продукт составляет порядка 4 трлн рублей, а инвестиции — около 1 трлн рублей, то есть порядка 20%. Глава региона подчеркнул, что стратегическая задача довести этот уровень до 25%, передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что участки бывших промзон столицы «Автомоторная», «Тёплый стан» и «Южное Бутово» реконструируют по программе «Индустриальные кварталы».