Москва выберет инвесторов для реорганизации территорий трёх бывших промзон через аукцион

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в ходе ПМЭФ-2022 заявил, что участки бывших промзон «Автомоторная», «Тёплый стан» и «Южное Бутово» реконструируют по программе «Индустриальные кварталы».

Инвесторов для строительства выберут на открытых аукционах, передаёт НСН.

«Территории расположены на юго-западе, одна — на севере столицы. Будущие индустриальные кварталы займут более 118 га. Вложения в реализацию проектов составят 342 млрд рублей, а в городской бюджет ежегодно будет поступать свыше 8 млрд рублей. Эти проекты дадут городу 20,8 тыс. новых рабочих мест», — отметил Ефимов.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве планируют отремонтировать около 1,4 тыс. фасадов многоквартирных жилых домов в текущем году.