Цена газа в Европе превысила $1750 за 1 тысячу кубометров

Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже в понедельник, 4 июля, превысила $1750 за 1 тыс. куб. м.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Уточняется, что цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличивалась до $1762 за 1 тыс. куб. м.

В целом стоимость газа с начала торгов росла более чем на 10,4%.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с запасами газа в Европе.