Мишустин заявил о наличии спада в отдельных отраслях российской экономики

Короткая ссылка
В отдельных отраслях российской экономики имеется определённый спад, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишустин заявил о наличии спада в отдельных отраслях российской экономики
  • РИА Новости

По его словам, у России хорошие заделы, что позволило промышленности устоять и избежать драматических сценариев.

«Да, есть определённый спад в отдельных отраслях, но мы нигде не приблизились к критической отметке», — приводит РИА Новости слова Мишустина, сказанные на пленарном заседании международной выставки «Иннопром-2022».

Он отметил, что наблюдается ускорение темпов роста в электронике, фармацевтике и других отраслях.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что держатели российских евробондов не получили выплаты по ним в срок, что расценивается как дефолт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить