Мишустин заявил о наличии спада в отдельных отраслях российской экономики

В отдельных отраслях российской экономики имеется определённый спад, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, у России хорошие заделы, что позволило промышленности устоять и избежать драматических сценариев.

«Да, есть определённый спад в отдельных отраслях, но мы нигде не приблизились к критической отметке», — приводит РИА Новости слова Мишустина, сказанные на пленарном заседании международной выставки «Иннопром-2022».

Он отметил, что наблюдается ускорение темпов роста в электронике, фармацевтике и других отраслях.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что держатели российских евробондов не получили выплаты по ним в срок, что расценивается как дефолт.