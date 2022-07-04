Курс рубля снизился к доллару и евро в ходе торгов на Мосбирже

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Курс рубля в ходе торгов на Московской бирже 4 июля снизился по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс рубля снизился к доллару и евро в ходе торгов на Мосбирже
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По данным на 11:26 мск, курс доллара составил 55,08 рубля, курс евро — 57,07 рубля.

Как передаёт ТАСС, в начале торгов курс доллара на Мосбирже увеличивался на 3,68%, до 56,5 рубля, а евро рос на 4,17% — до 58,9 рубля.

1 июля сообщалось, что курс доллара на Мосбирже поднимался выше 55 рублей впервые с 21 июня.

Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров прокомментировал в беседе с RT ситуацию на валютном рынке.

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