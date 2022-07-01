Инвестор Сидоров допустил продолжение укрепления рубля

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Анастасия Румянцева
Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров прокомментировал в беседе с RT ситуацию на валютном рынке.
Инвестор Сидоров допустил продолжение укрепления рубля
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

«Вероятнее всего, что значительных изменений на валютном рынке в краткосрочной перспективе не произойдёт: рубль может продолжить укрепляться за счёт существующего дисбаланса между спросом и предложением иностранной валюты на рынке России», — рассказал специалист.

Как подчеркнул аналитик, пока прежние объёмы импорта не восстановятся (а это потребует длительного времени), приток валюты в страну будет превышать спрос на неё.

«Поскольку компании в настоящее время просто не могут закупить всё необходимое, что раньше приобреталось за доллары и евро. Единственное, что может резко изменить ситуацию, — это решения правительства России относительно корректировки бюджетного правила, а также масштабные интервенции Минфина. Но пока нет факторов, которые говорят за то, что власти приняли окончательный механизм балансирования курса национальной валюты в приемлемых пределах», — добавил эксперт.

По мнению Сидорова, на следующей неделе стоимость доллара будет на уровне около 49—53 рублей, евро — в диапазоне 51—56 рублей.

«В среднесрочной перспективе рубль всё равно будет постепенно слабеть к иностранным валютам за счёт принимаемых мер правительства, которому необходим сбалансированный ради бюджета курс на уровне выше 70 рублей за доллар», — заключил собеседник RT. 

Ранее стало известно, что Минфин России готов покупать валюту дружественных стран для влияния на курс рубля к евро и доллару.

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