Минфин России предложил сократить расходы госбюджета на 1,6 трлн рублей в 2023-2025 году
Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на документы министерства.
В 2023 году траты хотят сократить на 557 млрд рублей, в 2024 — на 539 млрд рублей, в 2025 — на 534 млрд рублей. Кураторам направлений госпрограмм предлагают самостоятельно выбрать, от каких расходов следует отказаться из-за сокращения финансирования.
Больше всего расходов придётся отложить по проекту «Развитие транспортной системы». Его финансирование планируют урезать на 390 млрд рублей за период с 2023 по 2025 год.
На втором месте «Научно-технологическое развитие» — 150 млрд рублей. Замыкает тройку госпрограмма «Обеспечение обороноспособности страны», которую сокращают на 120 млрд рублей за три года.