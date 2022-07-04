Минфин России предложил сократить расходы госбюджета на 1,6 трлн рублей в 2023-2025 году

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В Министерстве финансов России планируют сократить расходные статьи бюджета на 1,6 трлн рублей по госпрограммам 2023-2025 годов.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на документы министерства. 

В 2023 году траты хотят сократить на 557 млрд рублей, в 2024 — на 539 млрд рублей, в 2025 — на 534 млрд рублей. Кураторам направлений госпрограмм предлагают самостоятельно выбрать, от каких расходов следует отказаться из-за сокращения финансирования.

Больше всего расходов придётся отложить по проекту «Развитие транспортной системы». Его финансирование планируют урезать на 390 млрд рублей за период с 2023 по 2025 год.

На втором месте «Научно-технологическое развитие» — 150 млрд рублей. Замыкает тройку госпрограмма «Обеспечение обороноспособности страны», которую сокращают на 120 млрд рублей за три года.

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