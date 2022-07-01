ЕК сообщила о запуске группы Энергетической платформы ЕС при участии Украины и Молдавии

В Еврокомиссии заявили о запуске региональной группы Энергетической платформы Евросоюза с участием Украины и Молдавии.

«Сегодня была официально запущена новая региональная целевая группа в рамках Энергетической платформы ЕС, в которую входят девять стран ЕС... а также Украина и Молдавия», — цитирует РИА Новости заявление ЕК.

Это уже вторая подобная структура — в апреле сформировали группу Юго-Восточной Европы.

Основная задача заключается в уменьшении зависимости от российских энергоресурсов и заполнении хранилищ в преддверии зимы.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре ранее на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал попробовать найти газ для Украины.