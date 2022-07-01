Власти Сальвадора сообщили о новой госзакупке биткоинов на $1,5 млн в криптовалютный фонд
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Как сообщает РИА Новости, об этом он сообщил в своих соцсетях.
«Сальвадор сегодня приобрёл 80 биткоинов по цене $19 тыс. каждый. Биткоин — это будущее! Спасибо, что продаёте задёшево», — написал Букеле.
Агентство уточняет, что правительство Сальвадора для развития системы криптовалютных платежей в стране приобрело за последние девять месяцев 2381 монету BTC, потратив на это более $106 млн. По текущему курсу криптовалюты их общая стоимость составляет в настоящий момент чуть более $45 млн.
В январе 2022 года Международный валютный фонд (МВФ) призвал власти Сальвадора отменить решение о признании биткоина официальным платёжным средством.