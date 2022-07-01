Власти Сальвадора сообщили о новой госзакупке биткоинов на $1,5 млн в криптовалютный фонд

Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что власти страны пополнили национальный криптовалютный фонд биткоинами на сумму более $1,5 млн.

Как сообщает РИА Новости, об этом он сообщил в своих соцсетях.

«Сальвадор сегодня приобрёл 80 биткоинов по цене $19 тыс. каждый. Биткоин — это будущее! Спасибо, что продаёте задёшево», — написал Букеле.

Агентство уточняет, что правительство Сальвадора для развития системы криптовалютных платежей в стране приобрело за последние девять месяцев 2381 монету BTC, потратив на это более $106 млн. По текущему курсу криптовалюты их общая стоимость составляет в настоящий момент чуть более $45 млн.

В январе 2022 года Международный валютный фонд (МВФ) призвал власти Сальвадора отменить решение о признании биткоина официальным платёжным средством.