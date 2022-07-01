В Москве рассказали о новом налоговом режиме для малого бизнеса

В Москве с 1 июля вводят новый экспериментальный налог для малого бизнеса — «Автоматизированная упрощённая система налогообложения» (АУСН).

Об этом сообщает НСН.

Воспользоваться АУСН смогут около 183 тыс. организаций и ИП.

«Важно, что при переходе на АУСН компаниям и ИП не нужно будет самостоятельно рассчитывать налог — за них это сделают налоговые органы на основании данных из личного кабинета налогоплательщика, в который будет поступать информация о доходах из банка, онлайн-касс и самого предпринимателя», — заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Также таким налогоплательщикам не понадобится сдавать декларации и отчёты в налоговую, передаёт НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства.

Ранее вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Максим Фатеев рассказал о работе торгово-промышленных палат по поддержке бизнеса.