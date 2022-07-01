Грушко заявил об отсутствии политической подоплёки во временной остановке «Северного потока»
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«Какая политическая подоплека, если турбины находятся под санкциями, которые стоят на наших газопроводах? Если у вас есть машина и она сломалась, потому что детали под санкциями? Вот и всё. Это сложная техническая система, поэтому, прежде чем принимать санкции в сложных технических секторах, связанных с критической энергоструктурой, в ЕС должны были подумать», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в компании Nord Stream AG сообщили, что с 11 по 21 июля газопровод «Северный поток» будет остановлен на плановое техобслуживание.