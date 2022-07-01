Экономист Масленников прогнозирует цену нефти Brent до $115 за баррель

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с RT рассказал о ценах на нефть.

«Решение ОПЕК+ не пересматривать график добычи стабилизирует предложение и выравнивает баланс. Поэтому, естественно, цены ожидаемо чуть поползли вниз», — объяснил текущий курс Масленников.

Он назвал текущую ситуацию неустойчивой.

«Индексы промышленного производства в июне двинулись вниз и в США, и в еврозоне. Это даёт многим экспертам ощущение замедления экономического роста к концу года», — считает эксперт.

По его словам, всё зависит от того, как будет складываться ситуация спроса и предложения на мировом рынке.

«Пока цены смотрят вниз. Если будет продолжаться неопределённость общая, до конца лета мы увидим Brent от $100 до $115 за баррель», — заметил собеседник RT.

Ранее руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган прокомментировал ситуацию на рынке нефти.