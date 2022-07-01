Каспийский трубопроводный консорциум отгружает нефть с двух из трёх причалов

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Все три выносных причальных устройства Каспийского трубопроводного консорциума готовы к эксплуатации, но одномоментно нефть отгружается с двух из них, в зависимости от условий обследования акватории на предмет взрывоопасных объектов.
Каспийский трубопроводный консорциум отгружает нефть с двух из трёх причалов
  • © Каспийский трубопроводный консорциум

Об этом рассказали в компании.

«Эксплуатация и отгрузка нефти осуществляется по фактической погоде одновременно с двух из трёх ВПУ в компоновке (ВПУ-3 и ВПУ-2 / ВПУ-3 и ВПУ-1) в зависимости от условий продолжающегося обследования морского дна силами сводного отряда МЧС», — говорится на сайте.

Ранее стало известно, что КТ уплатил штраф в размере 5,285 млрд рублей в доход федерального бюджета России за разлив нефти в Чёрном море в прошлом году.

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