Каспийский трубопроводный консорциум отгружает нефть с двух из трёх причалов
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Об этом рассказали в компании.
«Эксплуатация и отгрузка нефти осуществляется по фактической погоде одновременно с двух из трёх ВПУ в компоновке (ВПУ-3 и ВПУ-2 / ВПУ-3 и ВПУ-1) в зависимости от условий продолжающегося обследования морского дна силами сводного отряда МЧС», — говорится на сайте.
Ранее стало известно, что КТ уплатил штраф в размере 5,285 млрд рублей в доход федерального бюджета России за разлив нефти в Чёрном море в прошлом году.