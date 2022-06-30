Столичные экспортёры представят свою продукцию под брендом Made in Moscow

Короткая ссылка
Столичные экспортёры могут представить свою продукцию под брендом Made in Moscow на международных выставках.
Столичные экспортёры представят свою продукцию под брендом Made in Moscow

Об этом сообщает газета «Известия».

Как заявила заммэра Наталья Сергунина, подать заявку можно на сайте Московского экспортного центра.

«Для московских предпринимателей участие в зарубежных выставках — эффективный инструмент продвижения своих товаров, поиска новых покупателей и деловых партнёров. На осень запланировано проведение сразу четырёх крупных отраслевых мероприятий в разных странах», — сказала она.

Выставки должны состояться в Армении, Турции, Азербайджане и Узбекистане.

Ранее НСН сообщала, что Москва в 2021 году экспортировала продукцию ННЭ на $33,5 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить