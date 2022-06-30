Столичные экспортёры представят свою продукцию под брендом Made in Moscow

Столичные экспортёры могут представить свою продукцию под брендом Made in Moscow на международных выставках.

Об этом сообщает газета «Известия».

Как заявила заммэра Наталья Сергунина, подать заявку можно на сайте Московского экспортного центра.

«Для московских предпринимателей участие в зарубежных выставках — эффективный инструмент продвижения своих товаров, поиска новых покупателей и деловых партнёров. На осень запланировано проведение сразу четырёх крупных отраслевых мероприятий в разных странах», — сказала она.

Выставки должны состояться в Армении, Турции, Азербайджане и Узбекистане.

Ранее НСН сообщала, что Москва в 2021 году экспортировала продукцию ННЭ на $33,5 млрд.