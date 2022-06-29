Аналитик Зварич рассказал о возможном курсе рубля в июле

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Главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич рассказал о возможном курсе рубля в июле.
Аналитик Зварич рассказал о возможном курсе рубля в июле
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«В июле мы ожидаем некоторой стабилизации пары доллар/рубль в диапазоне 50—60 рублей. При этом на валютном рынке возможен рост волатильности. Основным же фактором для динамики рубля продолжает оставаться дисбаланс спроса и предложения иностранной валюты», — заявил он в беседе с сайтом издания «Аргументы и Факты».

По его словам, оснований для более заметного снижения курса, ниже 50 рублей за доллар, пока нет.

Со своей стороны, помощник управляющего АО «Крымское производственное предприятие «Созвездие» Максим Загорский в беседе с изданием Pravda.Ru назвал факторы, влияющие на укрепление рубля.

По его словам, среди основных факторов — санкции и их последствия, а также принятие новых мер российскими властями, в том числе ЦБ.

Ранее официальный представитель компании Bitzlato на территории России Кристина Новикова спрогнозировала курс доллара в июле.

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