Специалист Новикова спрогнозировала курс доллара в июле

Официальный представитель компании Bitzlato на территории России Кристина Новикова спрогнозировала курс доллара в июле.

«В России завершился основной налоговый период, когда компании-экспортёры выплачивают налоги и акцизы в бюджет. То есть высокий спрос на рублёвую ликвидность сейчас заканчивается, что и стало фактором некоторого роста стоимости доллара. Но фундаментально ситуация мало меняется», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, за стабильность уровня рубля выступают высокие цены на нефть, низкий спрос на валюту, действующие ограничения со стороны ЦБ.

«Вероятнее всего, что и в начале июля стоимость доллара не изменится: американская валюта будет торговаться на уровне 53—55 рублей за единицу», — добавила Новикова.

Ранее экономист Михаил Беляев в беседе с ФАН высказался о перспективах и роли евро в глобальной экономике.