Подмосковье и китайская провинция Шаньдун подписали меморандум о сотрудничестве

Зампредседателя правительства Московской области Георгий Филимонов и замгубернатора китайской провинции Шаньдун Цзэн Цзаньжун подписали меморандум о сотрудничестве двух регионов в нескольких сферах экономики.

Об этом информирует телеканал «360».

«Согласно документу, наши стороны направят свои усилия на развитие сотрудничества регионов в области сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и торговли», — сообщил Филимонов.

Также, по его словам, стороны будут постоянно проводить деловые визиты, обмениваться данными о выставках и других мероприятиях.

Вопросы международного сотрудничества стали основной темой ещё одной встречи — председателя правительства Приморья Веры Щербины с исполняющим обязанности генконсула Азербайджана в Екатеринбурге Шохратом Мустафаевым.

Как передаёт zr.media, Щербина предложила Мустафаеву рассмотреть возможности поставок из Приморья руды, концентратов цветных и драгметаллов, рыбы, судов и летательных аппаратов.

Ранее стало известно, что Республика Саха и город Кировское в Донецкой Народной Республике подписали соглашение о сотрудничестве.