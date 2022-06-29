Набиуллина: 70 иностранных организаций подключились к российскому аналогу SWIFT

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Уже 70 иностранных организаций из 12 стран присоединились к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Набиуллина: 70 иностранных организаций подключились к российскому аналогу SWIFT
  • РИА Новости

«На данный момент 70 иностранных организаций к ней присоединены из 12 стран, эта работа идёт», — цитирует РИА Новости Набиуллину.

По её словам, регулятор готов присоединять всех к системе, однако всё зависит от желания партнёров.

«Действительно, многие партнёры побаиваются, поэтому мы не говорим, кто подключён, соответственно. Мы говорим, что есть возможности подключаться, а партнёры смотрят, кого и как подключать», — ответила глава ЦБ на вопрос о боязни партнёров попасть под вторичные санкции из-за подключения к СПФС.

В середине апреля глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что к российскому аналогу SWIFT — Системе передачи финансовых сообщений — присоединились уже 52 иностранные организации.

Ранее филиппинский посол в Москве Игорь Байлен заявил, что Филиппины рассматривают возможность подключения к российской Системе передачи финансовых сообщений с целью продолжения торговли с Россией.

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