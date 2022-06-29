«Газпром» заявил, что Украина вновь отклонила заявку на подачу газа через «Сохрановку»

«Газпром» подаёт газ через Украину в подтверждённом украинской стороной объёме 42,1 млн куб. м на 29 июня на ГИС «Суджа», при этом на ГИС «Сохрановка» заявка снова отклонена.

Об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтверждённом украинской стороной через ГИС «Суджа», — 42,1 млн куб. м на 29 июня. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Оператор газотранспортной системы (ОГТС) Украины заявил, что «Газпром» может увеличить транзит газа через украинскую территорию на 82,4 млн куб. м в сутки. Отмечается, что ОГТСУ выставляет на продажу на аукционной платформе RBP дополнительно 15 млн куб. м газа в сутки по точке соединения «Суджа».