WSJ: танкер с нефтепродуктами из России не пустили в Новый Орлеан

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Танкер с нефтепродуктами из России не пустили в Новый Орлеан. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
WSJ: танкер с нефтепродуктами из России не пустили в Новый Орлеан
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«Власти США остановили судно, следовавшее из России в штат Луизиана», — говорится в сообщении.

По данным издания, судно, принадлежащее греческому судовладельцу, планировало прибыть в Новый Орлеан 3 июля.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской» заявил, что Россия в 2022 году существенно увеличит прибыль от экспорта энергоносителей.

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с «Радио 1» выразил мнение, что экспорт российской нефти будет увеличиваться, поскольку спрос на сырьё есть как в Азии, так и в Европе.

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