РИА Новости: производитель алкоголя Diageo уходит с российского рынка
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Об этом РИА Новости сообщили источники на алкогольном рынке.
Отвечая на вопрос, прекратила ли британская компания Diageo отгрузки в Россию, собеседник агентства ответил: «Да».
«Сегодня объявили об остановке работы в России. И, по слухам, увольняют 300 человек сотрудников», — сказал другой источник агентства.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что владелец Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan уходит из России.
В начале июня американский производитель крепких напитков Brown-Forman сообщил об убытках в размере $52 млн за IV квартал 2022 финансового года в связи с обесцениванием торговой марки водки Finlandia.