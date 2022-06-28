РИА Новости: производитель алкоголя Diageo уходит с российского рынка

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Производитель алкоголя Diageo, в числе брендов которого Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan и другие, прекратил отгрузку и продажу своей продукции в России.
РИА Новости: производитель алкоголя Diageo уходит с российского рынка
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Об этом РИА Новости сообщили источники на алкогольном рынке.

Отвечая на вопрос, прекратила ли британская компания Diageo отгрузки в Россию, собеседник агентства ответил: «Да».

«Сегодня объявили об остановке работы в России. И, по слухам, увольняют 300 человек сотрудников», — сказал другой источник агентства.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что владелец Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan уходит из России.

В начале июня американский производитель крепких напитков Brown-Forman сообщил об убытках в размере $52 млн за IV квартал 2022 финансового года в связи с обесцениванием торговой марки водки Finlandia.

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