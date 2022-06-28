Депутат Гасанов оценил планы Польши выставить счёт «Газпрому» за прекращение поставок газа

Член комитета Госдумы по энергетике Джамаладин Гасанов прокомментировал намерение Польши выставить счёт «Газпрому» за то, что российский газ перестали поставлять в страну после отказа польской стороны оплачивать его в рублях.

«Совершенно непонятно возмущение Польши. Они не раз заявляли, что могут обойтись без российского газа. Ещё в прошлом году польские власти во всеуслышание заявили об отказе от российского сырья. Тем не менее они продолжали получать газ по ранее подписанным контрактам до весны этого года», — заявил он в беседе с «Известиями».

Гасанов отметил, что после завершения контракта на поставку газа из России Варшава продолжила получать российский газ реверсом из Германии.

Ранее сообщалось о планах Польши выставить счёт «Газпрому» за прекращение поставок газа.

Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в мировой энергетике.