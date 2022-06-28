Депутат Гасанов оценил планы Польши выставить счёт «Газпрому» за прекращение поставок газа

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Член комитета Госдумы по энергетике Джамаладин Гасанов прокомментировал намерение Польши выставить счёт «Газпрому» за то, что российский газ перестали поставлять в страну после отказа польской стороны оплачивать его в рублях.
Депутат Гасанов оценил планы Польши выставить счёт «Газпрому» за прекращение поставок газа
  • РИА Новости

«Совершенно непонятно возмущение Польши. Они не раз заявляли, что могут обойтись без российского газа. Ещё в прошлом году польские власти во всеуслышание заявили об отказе от российского сырья. Тем не менее они продолжали получать газ по ранее подписанным контрактам до весны этого года», — заявил он в беседе с «Известиями».

Гасанов отметил, что после завершения контракта на поставку газа из России Варшава продолжила получать российский газ реверсом из Германии.

Ранее сообщалось о планах Польши выставить счёт «Газпрому» за прекращение поставок газа.

Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в мировой энергетике.

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