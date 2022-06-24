Аналитик Митрахович прокомментировал сообщения о планах ФРГ национализировать часть СП-2

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT данные издания Der Spiegel, согласно которым, Германия рассматривает возможность экспроприации части газопровода «Северный поток — 2».

«Мы живём в условиях, когда национализация стала нормой в отношениях между Россией и Западом. Она может проходить с выплатой компенсации, без оплаты, в формате временной заморозки активов — всякие варианты возможны», — добавил эксперт.

Митрахович предположил, что если будет «жёсткий формат» национализации, то российское правительство может национализировать некоторые немецкие активы в России.

По его словам, если немецкое правительство считает, что такими угрозами может заставить «Газпром» не снижать поставки по «Северному потоку», то это не сработает.

«У «Газпрома» есть нормальные аргументы, почему поставки по нему снижены, потому что необходимо провести технологическое обслуживание, во-первых, самого газопровода летом, а, во-вторых, турбин Siemens, которые должны вернуться из Канады, для этого нужно, чтобы коллективный Запад снял часть санкций», — рассказал эксперт.

Ранее издание Der Spiegel сообщило о том, что Министерство финансов ФРГ рассматривает возможность экспроприации пролегающей по территории страны части газопровода «Северный поток — 2».

Как уточняется в материале, «федеральное правительство изучает вопрос, следует ли экспроприировать часть трубопроводной системы, которая находится на территории Германии, и отрезать её от остальной части трубопровода».

Между тем, как отмечается в публикации, есть определённые риски, так как технически трубопровод можно поднять и разрезать, но могут возникнуть серьёзные экологические проблемы.