Щербакова присоединилась к команде Тутберидзе на сборах в Новогорске

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова присоединилась к команде Этери Тутберидзе на сборах в Новогорске.

Видео с 18-летней фигуристкой на льду учебно-тренировочного комплекса появилось в Telegram-канале Тутберидзе.

Щербакова является чемпионкой мира 2021 года, победительницей командного ЧМ-2021, трёхкратной чемпионкой России и олимпийской чемпионкой Игр-2022 в Пекине.

Напомним, что Международный союз конькобежцев продлил отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.

Ранее гимнастки Аверины рассказали, что им было тяжело смотреть олимпийский турнир фигуристок.