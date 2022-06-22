Щербакова присоединилась к команде Тутберидзе на сборах в Новогорске

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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова присоединилась к команде Этери Тутберидзе на сборах в Новогорске.
Щербакова присоединилась к команде Тутберидзе на сборах в Новогорске
  • РИА Новости

Видео с 18-летней фигуристкой на льду учебно-тренировочного комплекса появилось в Telegram-канале Тутберидзе.

Щербакова является чемпионкой мира 2021 года, победительницей командного ЧМ-2021, трёхкратной чемпионкой России и олимпийской чемпионкой Игр-2022 в Пекине.

Напомним, что Международный союз конькобежцев продлил отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.

Ранее гимнастки Аверины рассказали, что им было тяжело смотреть олимпийский турнир фигуристок.

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